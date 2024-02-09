​Армія РФ обстріляла понад 100 населених пунктів із артилерії протягом доби, – Генштаб

На фронті відбулося за добу 65 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Розпочалася 716 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Стариця, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Костянтинівка, Олександропіль, Авдіївка, Курахове, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника біля Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу противника.

Після півночі армія Росії завдала ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області. Пошкоджено готель і приватні будинки. Постраждала одна людина – охоронець готелю.