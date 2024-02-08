Росіяни атакували 11 громад Сумщини

Всього протягом дня в області пролунав 251 вибух.

Сьогодні, 8 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл Сумської області, під час яких пролунав 251 вибух.

Зокрема, по Білопільській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, гранатометів. Також був авіаудар і танковий обстріл.

Юнаківську, Шалигинську та Ворожбянську громади російська армія обстрілювала з артилерії.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з мінометів та атакували дронами.

Також дронами окупанти атакували і Краснопільську та Кролевецьку громади.

Хотінську та Миропільську громади армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії, а Есманьську та Середино-Будську громади атакували мінометами та дронами.