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Укрзалізниця призначає низку додаткових поїздів

Зокрема, призначений поїзд Київ - Рахів.

Укрзалізниця призначає низку додаткових поїздів
Поїзд Укрзалізниці
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва на захід України. Також призначений додатковий поїзд між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом та Коломиєю. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Додатковий поїзд №255/256 Київ - Рахів курсуватиме з Києва з 23 лютого через день. Він відправлятиметься о 14:59 та прибуватиме до Рахова 7:50. З Рахова поїзд відправлятиметься з 22 лютого о 19:37 та прибуватиме до Києва о 13:01. 

Крім того, на 9 лютого призначений додатковий поїзд №810/809 Ворохта - Львів. В цю дату поїзд відправлятиметься з Ворохти о 16:29 і прибуватиме до Львова о 20:31. 

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10 та 11 лютого поїзд №810/809 Львів - Ворохта відправлятиметься зі Львова о 8:37 і прибуватиме до Ворохти о 13:03, а в зворотному напрямку, з Ворохти, відправлятиметься о 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31.

12 лютого поїзд №810/809 курсуватиме в сполученні Львів - Коломия. Він відправлятиметься зі Львова о 8:37, прибуватиме до Івано-Франківська о 10:50 та до Коломиї об 11:44. 

  • Укрзалізниця зафіксувала підвищення попиту на подорожі 16-18 лютого. Через це Укрзалізниця призначає додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. Вони складатимуться виключно з нових вагонів.
  • АТ "Укрзалізниця" збирається запустити другий приміський маршрут системи Dnipro City Express за напрямком Дніпро – Синельникове.
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