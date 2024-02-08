Укрзалізниця призначає низку додаткових поїздів

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва на захід України. Також призначений додатковий поїзд між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом та Коломиєю.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Додатковий поїзд №255/256 Київ - Рахів курсуватиме з Києва з 23 лютого через день. Він відправлятиметься о 14:59 та прибуватиме до Рахова 7:50. З Рахова поїзд відправлятиметься з 22 лютого о 19:37 та прибуватиме до Києва о 13:01.

Крім того, на 9 лютого призначений додатковий поїзд №810/809 Ворохта - Львів. В цю дату поїзд відправлятиметься з Ворохти о 16:29 і прибуватиме до Львова о 20:31.

10 та 11 лютого поїзд №810/809 Львів - Ворохта відправлятиметься зі Львова о 8:37 і прибуватиме до Ворохти о 13:03, а в зворотному напрямку, з Ворохти, відправлятиметься о 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31.

12 лютого поїзд №810/809 курсуватиме в сполученні Львів - Коломия. Він відправлятиметься зі Львова о 8:37, прибуватиме до Івано-Франківська о 10:50 та до Коломиї об 11:44.