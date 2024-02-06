Укрзалізниця призначає додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом на 16-18 лютого

Укрзалізниця зафіксувала підвищення попиту на подорожі 16-18 лютого.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Через це Укрзалізниця призначає додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом. Вони складатимуться виключно з нових вагонів.

Зокрема, на маршруті Київ — Львів — Івано-Франківськ Укрзалізниця додає поїзд №195/196. Він відправлятиметься з Києва 16 та 18 лютого о 07:37, у Львові в 14:46 - 15:06, прибуття до Івано-Франківська о 18:18.

Зворотно відправлення з Івано-Франківська 16 та 18 лютого о 19:25, у Львові в 21:54 - 23:05, прибуття до Києва наступного дня о 06:19.

Також зі Львова до Києва 16 та 18 лютого вирушить поїзд №192/191 Львів — Київ. Він відправлятиметься зі Львова об 11:55 та прибуватиме до столиці о 22:09.