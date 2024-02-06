Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
ГоловнаСпорт

ФК “Шахтар” оголосив про створення футбольної команди для військових з інвалідністю

Найближчим часом розпочнеться набір футболістів і підготовка тренерів.

ФК “Шахтар” оголосив про створення футбольної команди для військових з інвалідністю
Українські солдати з протезами на тренуванні
Фото: Сергей Нужненко

ФК “Шахтар” запускає програму реабілітації поранених військових за допомогою спорту.

Про це повідомила пресслужба ФК “Шахтар”. 

“ФК «Шахтар» оголошує про створення футбольної команди для людей з інвалідністю. Учасниками команди стануть військові, які під час бойових дій отримали поранення та, як наслідок, ампутацію кінцівок”, - йдеться у повідомленні.

Як заплановано, на першому етапі програми до команди увійдуть 20 гравців та наставник. Вони проводитимуть регулярні тренування в Києві та Щасливому Київської області. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Найближчим часом розпочнеться набір футболістів і підготовка тренерів. У майбутньому команда має брати участь в змаганнях, зокрема у європейських.

В клубі наголосили, що під час організації будуть спиратись на міжнародну практику адаптивного футболу.

Отримати інформацію щодо набору до команди можна за номером +38 050 217 47 96.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies