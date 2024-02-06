ФК “Шахтар” оголосив про створення футбольної команди для військових з інвалідністю

Українські солдати з протезами на тренуванні

ФК “Шахтар” запускає програму реабілітації поранених військових за допомогою спорту.

Про це повідомила пресслужба ФК “Шахтар”.

“ФК «Шахтар» оголошує про створення футбольної команди для людей з інвалідністю. Учасниками команди стануть військові, які під час бойових дій отримали поранення та, як наслідок, ампутацію кінцівок”, - йдеться у повідомленні.

Як заплановано, на першому етапі програми до команди увійдуть 20 гравців та наставник. Вони проводитимуть регулярні тренування в Києві та Щасливому Київської області.

Найближчим часом розпочнеться набір футболістів і підготовка тренерів. У майбутньому команда має брати участь в змаганнях, зокрема у європейських.

В клубі наголосили, що під час організації будуть спиратись на міжнародну практику адаптивного футболу.

Отримати інформацію щодо набору до команди можна за номером +38 050 217 47 96.