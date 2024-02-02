​"Шахтар" продовжив контракт із Судаковим, сума відступних - понад 100 мільйонів євро

Атакуючий півзахисник Георгій Судаков домовився про оновлення своєї угоди з футбольним клубом "Шахтар".
Про це повідомляється на сайті клубу.
Зазначається, що контракт розрахований до 31 грудня 2028 року.
Георгій Судаков є вихованцем Академії "Шахтаря", до якої потрапив у 2017 році, а у жовтні 2020-го дебютував у першій команді. Наразі на рахунку 21-річного хавбека 85 матчів у складі "оранжево-чорних" (13 забитих м’ячів та 13 асистів). Разом з "гірниками" він ставав чемпіоном України (2023) та володарем Суперкубка України (2021).
Уболівальники визнали Судакова найкращим гравцем "Шахтаря" за підсумками 2023 року.
За даними журналіста Фабріціо Романо, сума відступних у контракті Судакова складає більше 100 мільйонів євро - найбільша клаусула в історії українського футболу.
В кінці минулого року Романо повідомляв, що у трансфері українця зацікавлені "Наполі" та "Ювентус". Італійські клуби нібито були готові заплатити за Судакова 35 мільйонів євро.
🚨🇺🇦 EXCL: Georgiy Sudakov agrees on new long term deal at Shakhtar Donetsk! Agreement has been reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024
New deal will be valid until June 2029.
❗️ Understand it will include release clause worth more than €100m.
One to watch in the summer, top talent on list of many clubs. pic.twitter.com/2OaLgipJSd