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​"Шахтар" продовжив контракт із Судаковим, сума відступних - понад 100 мільйонів євро

Один із лідерів "гірників" залишиться в команді ще на 5 років .

​"Шахтар" продовжив контракт із Судаковим, сума відступних - понад 100 мільйонів євро
Георгій Судаков
Фото: ФК "Шахтар"

Атакуючий півзахисник Георгій Судаков домовився про оновлення своєї угоди з футбольним клубом "Шахтар".

Про це повідомляється на сайті клубу.

Зазначається, що контракт розрахований до 31 грудня 2028 року.

Георгій Судаков є вихованцем Академії "Шахтаря", до якої потрапив у 2017 році, а у жовтні 2020-го дебютував у першій команді. Наразі на рахунку 21-річного хавбека 85 матчів у складі "оранжево-чорних" (13 забитих м’ячів та 13 асистів). Разом з "гірниками" він ставав чемпіоном України (2023) та володарем Суперкубка України (2021).

Уболівальники визнали Судакова найкращим гравцем "Шахтаря" за підсумками 2023 року.

За даними журналіста Фабріціо Романо, сума відступних у контракті Судакова складає більше 100 мільйонів євро - найбільша клаусула в історії українського футболу.

В кінці минулого року Романо повідомляв, що у трансфері українця зацікавлені "Наполі" та "Ювентус". Італійські клуби нібито були готові заплатити за Судакова 35 мільйонів євро.

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