Голи гравців молодіжної збірної України Артема Бондаренка та Георгія Судакова у фінальній частині Євро-2023, що завершився, увійшли до топ-5 голів турніру.

Найкращим взяттям воріт турніру було визнано результативний удар португальця Жоау Невеша у матчі з Бельгією (2:1) в рамках третього туру групового етапу.

⭐️ U21 EURO Goal of the Tournament ⚽️



The results are in... 🥁#U21GOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/9qUyI8nYOE — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) July 17, 2023

Нагадаємо, що молодіжна збірна України припинила боротьбу на Євро-2023 на стадії півфіналу, розгромно програвши Іспанії – 1:5.