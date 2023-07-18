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Голи Судакова та Бондаренка потрапили до топ-5 на молодіжному Євро-2023

УЄФА відзначив голи Георгія і Артема.

Голи Судакова та Бондаренка потрапили до топ-5 на молодіжному Євро-2023
Георгій Судаков
Фото: ФК "Шахтар"

Голи гравців молодіжної збірної України Артема Бондаренка та Георгія Судакова у фінальній частині Євро-2023, що завершився, увійшли до топ-5 голів турніру.

Найкращим взяттям воріт турніру було визнано результативний удар португальця Жоау Невеша у матчі з Бельгією (2:1) в рамках третього туру групового етапу.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України припинила боротьбу на Євро-2023 на стадії півфіналу, розгромно програвши Іспанії – 1:5.

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