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Кримські клуби офіційно зіграли у чемпіонаті Росії

Чи буде дискваліфікація від УЄФА?

Кримські клуби офіційно зіграли у чемпіонаті Росії
"Севастополь"
Фото: ПФК "Севастополь"

Одразу два кримські клуби офіційно стартували в чемпіонаті Росії.

"Севастополь" та ялтинський "Рубін" зіграли перші матчі у чемпіонаті Другої ліги, відповідно проти ростовського СКА (3:1) та "Біолога" з кубанського селища Прогрес (1:1).

Зазначимо, що ще 2014 року УЄФА заборонив кримським клубам грати в чемпіонаті під егідою РФС. А трохи згодом кримські клуби були виключені з-поміж учасників першості Другого дивізіону.

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Напередодні УЄФА знову заявив, що кримські клуби не мають права грати у чемпіонаті Росії.

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