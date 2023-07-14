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Кіченок за виграш Вімблдону заробила на порядок менше, ніж Світоліна

Такі ось гонорари у міксті.

Кіченок за виграш Вімблдону заробила на порядок менше, ніж Світоліна
Людмила Кіченок і Мате Павич
Фото: EPA/UPG

Людмила Кіченок у тандемі з Мате Павичем стали переможцями Вімблдону-2023 у міксті.Людмила стала третьою українкою, яка виграла Grand Slam, та першою з українських тенісистів, хто взяв трофей на трав'яному мейджорі. 

Проте сумою гонорару українка похвалитися не може. За титул у міксті Людмила отримала "всього" 64 тисячі фунтів (близько 3 млн гривень).

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Для порівняння, півфіналістка цьогорічного розіграшу турніру в одиночному жіночому розряді Еліна Світоліна отримає у вигляді гонорару майже в 10 разів більше – 600 тис. грн. фунтів.

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