Кіченок за виграш Вімблдону заробила на порядок менше, ніж Світоліна

Такі ось гонорари у міксті.

Людмила Кіченок у тандемі з Мате Павичем стали переможцями Вімблдону-2023 у міксті.Людмила стала третьою українкою, яка виграла Grand Slam, та першою з українських тенісистів, хто взяв трофей на трав'яному мейджорі.

Проте сумою гонорару українка похвалитися не може. За титул у міксті Людмила отримала "всього" 64 тисячі фунтів (близько 3 млн гривень).

Для порівняння, півфіналістка цьогорічного розіграшу турніру в одиночному жіночому розряді Еліна Світоліна отримає у вигляді гонорару майже в 10 разів більше – 600 тис. грн. фунтів.