Стало відомо, де "Ворскла" гратиме домашні матчі Ліги конференцій УЄФА

"Ворскла" визначилася із домашнім стадіоном на єврокубки сезону-2023/24, повідомляє клубна пресслужба.

Полтавці проводитимуть номінально домашні матчі Ліги конференцій на міському стадіоні в польському місті Тихи – де своїх суперників приймає місцева однойменна команда, яка виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Польщі.

Арена вміщує 15 300 уболівальників.

Зазначимо, потенційні суперники "Ворскли" у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, словацький ДАК-1904 та грузинська "Діла" напередодні провели перший очний матч. Перемогу здобув словацький клуб – 2:1.