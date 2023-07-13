Світоліна програла у півфіналі Вімблдону

Маркета Вондроушова виявилася українці "не по зубах".

Сьогодні у програмі Вімблдона значаться, зокрема, матчі півфіналу жіночого одиночного розряду.

Першими на Центральний корт вийшли українка

Еліна Світоліна (WTA, 76) і Маркета Вондроушова (WTA, 42).

Перемогу у двох сетах з однаковим рахунком 6:3 святкувала чеська тенісистка,

Зазначимо, що у другому сеті Світоліна програвала 0:4 та 15-40 на подачі суперниці, але витягла не лише 5-й гейм, а й два наступні, скоротивши відставання у партії до мінімуму – 3:4.

Однак потім Еліна віддала свою подачу та програла на подачі чешки.

Це була шоста зустріч тенісисток. Рахунок став рівним, українка програла у трьох останніх поєдинках.

Трохи згодом суперницю Вондроушової з фіналу визначить матч Аріна Соболенко (Білорусь, №2 WTA) – Унс Джабер (Туніс, №6 WTA).