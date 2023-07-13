У НОК визначили найкращих спортсменів України у квітні, травні і червні

Напередодні в Олімпійському домі відбулося нагородження переможців конкурсу "Найкращий спортсмен місяця" одразу трьох місяців поточного року – квітня, травня та червня, а також їх тренерів і представників федерацій, повідомляє пресслужба НОК.

Захід проходив у змішаному форматі: онлайн до присутніх долучилися спортсмен квітня гімнаст Ілля Ковтун разом зі своєю тренеркою Іриною Надюк, а також юна спортсменка травня, фехтувальниця Емілі Конрад та її тренерка – Наталія Конрад, які нині знаходяться за кордоном і готуються до подальших виступів на міжнародній арені.

Присутніми на заході була веслувальниця Людмила Лузан, яку вперше було визнано найкращою спортсменкою червня, а також її тренер Микола Мацапура.

Фото: noc-ukr.org

Із вітальним словом до учасників заходу звернувся президент НОК України Вадим Гутцайт. Він побажав всім переможцям конкурсу у такий складний для нашої держави час наснаги, сил, витримки та подальших перемог на професійній арені.