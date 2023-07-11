Президент НОК України сподівається, що МОК заблокує участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 22 червня прийняла резолюцію з рекомендацією до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) не допустити російських і білоруських атлетів на Олімпійські і Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором.

Президент НОК України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що може вплинути на МОК в питанні недопуску до турнірів російських і білоруських спортсменів.

"Я дуже вдячний Парламентській асамблеї за її рішення і вдячний Постійній делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, що об'єднали Раду Європи. Хоча це і резолюція, яка носить рекомендаційний характер, але за неї голосують конкретні депутати, що представляють власні національні парламенти.

Це підтверджує справжню позицію членів Ради Європи. Я очікую, що депутати національних парламентів після повернення додому будуть формувати громадську думку серед своїх виборців і спортивної громадськості", - заявив Гутцайт в ексклюзивному інтерв’ю rfi.fr. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Будь-яке потенційне участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх має бути заблоковано, поки йде війна в Україні. Їх не повинно бути ні в якому прапором, ні під нейтральним, ні в будь-яким іншим.

Ми сподіваємося, що справедливість восторжествує – і Міжнародний олімпійський комітет прийме справедливе рішення, виходячи з позицій Олімпійської хартії і безпеки спортсменів", - зазначив міністр.