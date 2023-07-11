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WTA відреагувала на відмову українських тенісисток потискати руки суперницям із Росії і Білорусі

Жіноча тенісна асоціація випустила офіційну заяву.

WTA відреагувала на відмову українських тенісисток потискати руки суперницям із Росії і Білорусі
Фото: champion.com.ua

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала заяву з приводу відмови українських тенісисток потискати руки суперницям із Росії і Білорусі.

"Після прикрих обставин і непорозумінь у вчорашньому матчі на Вімблдоні (разом з іншими матчами за останні кілька тижнів), WTA хотіла б надати ясності з приводу післяматчевих рукостискань.

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У зв'язку з триваючою ганебною війною WTA поважає позицію українських спортсменок щодо відмови від традиції рукостискання з суперницями (з Росії та Білорусі) наприкінці матчу, оскільки це особисте рішення. У нас одні з найкращих у світі вболівальників, ми вдячні за їхню пристрасть і відданість, а також дякуємо їм за розуміння і повагу до спортсменів", - йдеться в заяві WTA.

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