Усик - великий чемпіон, але все, що має початок, має і кінець, - Дюбуа

Чемпіон WBA Regular Даніель Дюбуа (19-1, 18 KO) на прессконференції, присвяченій бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександром Усиком (20-0, 13 КО), розповів, що він у хорошій формі, тож готовий перервати чемпіонство українця.

"З моїм коліном, з моїм здоров'ям повний порядок. Я бігаю, перебуваю в тренувальному таборі, все проходить відмінно. Я вдячний за цю можливість і готовий схопитися за неї обома руками.

Це був довгий шлях, і я готовий досягти того, до чого йшов. Усик був великим чемпіоном, але все, що має початок, має і кінець. І я готовий", - заявив Дюбуа.

Нагадаємо, бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.