Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
Росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає, – Укргідроенерго
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
У Київській області уламки ракети впали на територію лікарні та пологового
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Рейд на Шебекіно. Час помсти
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Очільники РДА закликають Кличка скласти повноваження голови КМДА, – "Цензор нет"
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині, розпочата евакуація населення. Доповнюється
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС
ГоловнаСпорт

Усик пояснив, чому не хоче проводити бій із Вайлдером

Боксер без титулу українцю не цікавий.

Усик пояснив, чому не хоче проводити бій із Вайлдером
Деонтей Вайлдер
Фото: EPA/UPG

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) назвав просту причину, через яку він не хоче проводити бій із колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО) - у американця відсутній чемпіонський пояс WBC, який так потрібен Олександру заради володіння титулом абсолютного чемпіона.

"Вайлдер однозначно, сто відсотків не боїться. Він хоче боксувати. Мені здається, йому взагалі немає різниці, з ким боксувати. Але в нього немає титулу. Пояс WBC тільки у Тайсона Ф'юрі. Так що мені потрібен поєдинок із ним", - заявив Усик в інтерв'ю YouTube-каналу ringpolska.

Раніше Вайлдер заявив, що Усик ухиляється від бою з ним.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies