Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) назвав просту причину, через яку він не хоче проводити бій із колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО) - у американця відсутній чемпіонський пояс WBC, який так потрібен Олександру заради володіння титулом абсолютного чемпіона.

"Вайлдер однозначно, сто відсотків не боїться. Він хоче боксувати. Мені здається, йому взагалі немає різниці, з ким боксувати. Але в нього немає титулу. Пояс WBC тільки у Тайсона Ф'юрі. Так що мені потрібен поєдинок із ним", - заявив Усик в інтерв'ю YouTube-каналу ringpolska.

Раніше Вайлдер заявив, що Усик ухиляється від бою з ним.