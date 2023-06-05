Бойко провів останній офіційний матч за "Динамо"

Денис вийшов на заміну на 88-й хвилині матчу з "Металістом-1925".

У заключному турі УПЛ "Динамо" на виїзді зіграло внічию з "Металістом-1925" - 1:1.

Цей результат дозволив харків'янам залишитися наступного сезону в еліті українського футболу.

Додамо, що цей поєдинок став прощальним для Дениса Бойка у складі "Динамо", повідомляє пресслужба киян. 35-річний голкіпер вийшов на заміну на 88-й хвилині та отримав капітанську пов'язку.

Загалом Бойко провів за "Динамо" 108 матчів, одного разу ставши чемпіоном України. Після закінчення контракту Денис набуде статусу вільного агента.