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ГоловнаСпорт

Ряд легенд та відомих спортсменів не приїдуть на прощальний матч Селезньова

Головна мета матчу – благодійність.

Ряд легенд та відомих спортсменів не приїдуть на прощальний матч Селезньова
Євген Селезньов
Фото: EPA/UPG

Український нападник Євген Селезньов розповів про деталі проведення прощального матчу, в якому він офіційно завершить виступи на професійному рівні.

За словами ексгравця збірної України, від участі у заході відмовилися, з різних причин, Андрій Шевченко, Олександр Усик, Михайло Мудрик, Олександр Зінченко та Руслан Малиновський.

Також поки що не підтвердили свою участь Сергій Ребров та Максим Шацьких, повідомляєФутбол 2.0.

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Селезньов проведе прощальний матч, який буде благодійним, в Ужгороді 6 червня.

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