Ряд легенд та відомих спортсменів не приїдуть на прощальний матч Селезньова

Український нападник Євген Селезньов розповів про деталі проведення прощального матчу, в якому він офіційно завершить виступи на професійному рівні.

За словами ексгравця збірної України, від участі у заході відмовилися, з різних причин, Андрій Шевченко, Олександр Усик, Михайло Мудрик, Олександр Зінченко та Руслан Малиновський.

Також поки що не підтвердили свою участь Сергій Ребров та Максим Шацьких, повідомляєФутбол 2.0. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Селезньов проведе прощальний матч, який буде благодійним, в Ужгороді 6 червня.