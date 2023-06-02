Мирон Маркевич – новий тренер "Карпат"

Екскерманич збірної України Мирон Маркевич очолив "Карпати", повідомляє клубна пресслужба.

"ФК "Карпати" ставить перед собою амбітні плани. Ми переконані, що головний тренер Мирон Маркевич стане запорукою реалізації цих планів і виведе команду на чільні місця у вищому футбольному дивізіоні", - говориться в заяві.

Точних деталей контракту 72-річного фахівця з командою зі Львова не розголошують.

Свого часу Маркевич уже кілька разів очолював "зелено-білих". Також у його тренерському послужному списку такі клуби як "Металург" (З), "Дніпро", "Металіст", "Анжи" та "Кривбас".

Нагадаємо, "Карпати" виступають у Першій лізі.