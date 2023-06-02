Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина (оновлено)
У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина (оновлено)
Урятуватися з Маріуполя. “По нас стріляли з кораблів, з літаків, з танків”
Урятуватися з Маріуполя. “По нас стріляли з кораблів, з літаків, з танків”
Жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки (доповнено)
Жертви удару по Києву загинули біля закритого укриття поліклініки (доповнено)
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат
Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації “Іскандерів” у РФ, – Ігнат
У Києві скасували всі заплановані на сьогодні заходи до Дня захисту дітей
У Києві скасували всі заплановані на сьогодні заходи до Дня захисту дітей
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
ГоловнаСпорт

Мирон Маркевич – новий тренер "Карпат"

72-річний фахівець знову в обоймі.

Мирон Маркевич – новий тренер "Карпат"
Мирон Маркевич
Фото: ФК "Карпти"

Екскерманич збірної України Мирон Маркевич очолив "Карпати", повідомляє клубна пресслужба.

"ФК "Карпати" ставить перед собою амбітні плани. Ми переконані, що головний тренер Мирон Маркевич стане запорукою реалізації цих планів і виведе команду на чільні місця у вищому футбольному дивізіоні", - говориться в заяві.

Точних деталей контракту 72-річного фахівця з командою зі Львова не розголошують.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Свого часу Маркевич уже кілька разів очолював "зелено-білих". Також у його тренерському послужному списку такі клуби як "Металург" (З), "Дніпро", "Металіст", "Анжи" та "Кривбас".

Нагадаємо, "Карпати" виступають у Першій лізі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies