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Друга ракетка України не згодна з рішенням Мінспорту заборонити українцям брати участь в змаганнях, де присутні росіяни

При цьому Марта Костюк відзначила підтримку іноземних спортсменів.

Друга ракетка України не згодна з рішенням Мінспорту заборонити українцям брати участь в змаганнях, де присутні росіяни
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Експерша ракетка України Марта Костюк (№39 WTA) не згодна з рішенням Міністерства молоді та спорту України заборонити українцям виступати на турнірах, де присутні росіяни та білоруси.

"Багато хто поважає наші інтерв'ю, нашу позицію, що ми продовжуємо боротися за те, що росіяни і білоруси повинні бути усунені від усіх видів спорту, включно з Олімпіадою. Просто я не згодна з рішенням Міністерства, що ми повинні не виступати", - заявила Костюк в інтерв'ю ТСН.

"А так багато хто підтримує. Скажу про теніс - багато хто боїться висловлювати свою думку. Я зараз говорю про іноземних спортсменів - не росіян, білорусів, українців. Переважно нас підтримують поляки, англійці, австралійці, чехи. Так, щоб регулярно", - відзначила друга ракетка України.

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рішення Мінмолодьспорту розкритикувала Еліна Світоліна.

Сьогодні Костюк у парі з румункоюЄленою-Габріеллою Русе перемогла в першому колі парного розряду Roland Garros дует росіянок Варвару Грачову та Анастасію Блінкову.

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