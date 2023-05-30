РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
ГоловнаСпорт

Світоліна розкритикувала рішення Мінспорту бойкотувати змагання, де беруть участь росіяни

"Краще виходити та обігравати росіян на спортивному майданчику".

Світоліна розкритикувала рішення Мінспорту бойкотувати змагання, де беруть участь росіяни
Еліна Світоліна
Фото: btu.org.ua

Експерша ракетка України, бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо Еліна Світоліна розкритикувала рішення Міністерства молоді та спорту України заборонити атлетам брати участь у міжнародних турнірах разом з росіянами та білорусами.

"Я не розумію цього рішення Мінспорту. Вони вже висловилися з приводу тенісу, ніби це через теніс усе сталося. Ми просто вистрілюємо собі в ногу. Багато спортсменів тепер не можуть виступати та представляти нашу країну", - цетує Світоліну ua.tribuna.com.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Наразі дуже багато видів спорту знову повертає росіян та білорусів. Мені сумно за наших спортсменів, котрі віддали все життя спорту. Не розумію я позиції Мінспорту. Вони ж вибору спортсменам не залишають. Добре б вони дозволяли брати участь за бажанням, а так це наказ.

У нас можна заморозити очки й повернутися через час, а ось в інших видах спорту ситуація інша. Краще виходити та обігравати їх на спортивному майданчику. Це було б правильно", – впевнена Світоліна.

Нагадаємо, Еліна у першому раунді Roland Garros-2023 легко та невимушено обіграла у двох сетах з однаковим рахунком 6:2 представницю Італії Мартіну Тревізан (WTA 24).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies