Світоліна розкритикувала рішення Мінспорту бойкотувати змагання, де беруть участь росіяни

Експерша ракетка України, бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо Еліна Світоліна розкритикувала рішення Міністерства молоді та спорту України заборонити атлетам брати участь у міжнародних турнірах разом з росіянами та білорусами.

"Я не розумію цього рішення Мінспорту. Вони вже висловилися з приводу тенісу, ніби це через теніс усе сталося. Ми просто вистрілюємо собі в ногу. Багато спортсменів тепер не можуть виступати та представляти нашу країну", - цетує Світоліну ua.tribuna.com. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Наразі дуже багато видів спорту знову повертає росіян та білорусів. Мені сумно за наших спортсменів, котрі віддали все життя спорту. Не розумію я позиції Мінспорту. Вони ж вибору спортсменам не залишають. Добре б вони дозволяли брати участь за бажанням, а так це наказ.

У нас можна заморозити очки й повернутися через час, а ось в інших видах спорту ситуація інша. Краще виходити та обігравати їх на спортивному майданчику. Це було б правильно", – впевнена Світоліна.

Нагадаємо, Еліна у першому раунді Roland Garros-2023 легко та невимушено обіграла у двох сетах з однаковим рахунком 6:2 представницю Італії Мартіну Тревізан (WTA 24).