Беленюк розкритикував рішення НОК України про заборону участі у змаганнях, де виступають атлети з Росії

Єдиний українець – олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк розкритикував рішення НОК України про заборону участі у змаганнях, де виступають російські аба білоруські спортсмени.

На думку народного депутата, бойкот змагань загрожує “смертю” українському спорту.

“Це ненормально, коли вони приймають подібні рішення. Це безпрецедентне рішення в історії нашої держави. Ризики та вплив на сферу спорту можуть бути не те, що непередбачувані, а зі знаком “мінус”. В тому плані, що ми можемо втратити цю сферу взагалі. Тому що в нас є перспектива загубити молоде покоління спортсменів, адже вони не знають, яким чином ситуація буде розвиватися.

Зараз велика кількість спортсменів, особливо молодих, які виїхали з території України, перебувають на територіях інших держав. І в них є можливість почати виступати за нову збірну. Тому що вони ніколи не виступали за Україну на міжнародних змаганнях. І це дозволяє їм без проблем змінити спортивне громадянство”, - заявив Беленюк у ексклюзивному інтерв'ю sport.24tv.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Вони зараз будуть бачити, яка поточна ситуація, коли нічого невідомо, перспективи невідомі, ніхто ні з ким нічим не ділиться, не комунікує, а просто забороняє спортсменам приймати участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси. Вік спортсмена дуже короткий та стрімкий, і всі спортсмени зацікавлені в тому, щоб реалізувати себе на міжнародній арені.

Якщо ніхто не відповідає на питання, а намагається приймати тишком-нишком подібні накази та потім ніяким чином їх не комунікувати, то про що може йти мова?.

Міжнародний Олімпійський комітет зі своєї сторони починає тиснути та говорити, що вони будуть підтримувати тих спортсменів, які попри заборону держави будуть намагатися взяти участь у змаганнях. Тим самим чином намагаються вбити клин між державою і спортсменами”, - впевнений олімпійський чемпіон.

Раніше Міністерство молоді та спорту України підготувало офіційний наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, якщо у них змагаються російські та білоруські спортсмени.