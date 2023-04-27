У групі залишилось провести один тур.

У п'ятому, передостанньому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з гандболу збірна України зазнала фіаско на виїзді від команди Фарерських островів – 26:33 (12:17).

Після цієї поразки у Торсхавні збірна України зробила рокіровку у турнірній таблиці з Фарерами і зараз замикає свій квартет.

Група 4

Австрія – 5 ігор, 5 перемог, 10 очок Румунія – 5, 2, 4 Фарерські острови – 5, 2, 4 Україна – 5, 1, 2. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Залишаються лише теоретичні шанси на вихід до ЧЄ-2024 (слід обіграти збірну Румунії з різницею в 8+ м'ячів).