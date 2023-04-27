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Збірна України програла Фарерським островам у кваліфікації гандбольного Євро-2024

У групі залишилось провести один тур.

Збірна України програла Фарерським островам у кваліфікації гандбольного Євро-2024
Фото: ФГУ

У п'ятому, передостанньому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з гандболу збірна України зазнала фіаско на виїзді від команди Фарерських островів – 26:33 (12:17).

Після цієї поразки у Торсхавні збірна України зробила рокіровку у турнірній таблиці з Фарерами і зараз замикає свій квартет.

Група 4

  1. Австрія – 5 ігор, 5 перемог, 10 очок
  2. Румунія – 5, 2, 4
  3. Фарерські острови – 5, 2, 4
  4. Україна – 5, 1, 2.
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Залишаються лише теоретичні шанси на вихід до ЧЄ-2024 (слід обіграти збірну Румунії з різницею в 8+ м'ячів).

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