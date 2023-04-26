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У ПАРЄ обговорили участь спортсменів із РФ в Олімпіаді-2024

Комітет ПАРЄ вважає, що спорт не може залишатися поза політикою.

У ПАРЄ обговорили участь спортсменів із РФ в Олімпіаді-2024
Фото: dw.com

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбулися слухання про усунення спортсменів із РФ та РБ від участі в Олімпійських іграх-2024, повідомляє dw.com.

Захід пройшов у комітеті ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа за участю представників міжнародних спортивних організацій, чиновників та депутатів асамблеї.

На думку президента ПАРЄ Тіні Кокса, спорт здатний поширювати цінності, ідеї та моделі поведінки у суспільстві загалом.

"Ми не повинні недооцінювати силу спорту у впливі на погляди людей. І саме тому важливо, щоб спорт поширював цінності миру, демократії, прав людини та верховенства права", - заявив у своєму виступі Кокс.

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Його підтримала держсекретар з питань культури, медіа та спорту Великобританії Люсі Фрейзер, яка нагадала, що метою 35 країн, які виступили проти участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, не є покарання окремих атлетів, які присвятили своє життя спорту.

"Ми виступаємо проти того, щоб ці спортсмени представляли держави Росія та Білорусь", - наголосила Фрейзер.

Нагадаємо, наприкінці лютого минулого року російських та білоруських спортсменів було відсторонено від міжнародних змагань.

Однак у січні 2023 року МОК запропонував дозволити їм змагатися за умови, якщо вони не висловлювалися на підтримку війни та не вживають допінгу. А 28 березня МОК заявив, що рекомендує допускати російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі.

Але оскільки ці рекомендації не поширюються на Олімпійські Ігри 2024 року, то дебати між країнами, які виступають проти участі в них спортсменів із Росії та Білорусі, та тими, які переконані, що спорт поза політикою, стають гострішими.

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