Міністр культури і спорту Великої Британії закликав МОК прояснити свою позицію щодо нейтральних спортсменів

Міністр культури, ЗМІ та спорту Великої Британії Люсі Фрейзер заявила, що спортсмени з росії та білорусі, які отримують державне фінансування від своїх країн, не можуть вважатися нейтральними.

“Зв’язки між державою, військовими та спортом у Росії та Білорусі міцні. Крім того, ніде в рекомендаціях немає згадки про державне фінансування, що і є порушенням нейтралітету.

МОК повинен прояснити свою позицію або повернутися знову до початкового етапу. Потрібно вирішити питання. Має бути такий підхід, який гарантує участь тільки справді нейтральних спортсменів”, - цетує Фрейзер ВВС. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Раніше Виконком МОК рекомендував повернути спортсменів з РФ і РБ до міжнародних змагань у нейтральному статусі. При цьому не допускаються до турнірів команди цих країн, а також спортсмени, які підтримують війну або мають контракт з арміями РФ або РБ.

Нагадаємо, уряд Британі\ закликав спонсорів Олімпіади не допустити участі росіян та білорусів у Іграх-2024.