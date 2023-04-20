Всесвітня федерація бадмінтону продовжила усунення росіян та білорусів

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) залишила у силі заборону на участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних турнірах, повідомляє пресслужба організації.

"Прийняте у березні минулого року рішення підтримати єдиний підхід спортивного руху і не допускати спортсменів з Росії і Білоруси до участі в міжнародних змаганнях через побоювання за безпеку учасників – це позиція, якої до сих пір в значній мірі дотримуються багато федерації.

З огляду на конфлікт, який досі триває, а також недавні випадки втручання урядів і блокування участі спортсменів у заходах як засіб застосування санкцій замість того, щоб дозволити спорту наводити мости і сприяти солідарності між усіма людьми, ми вважаємо, що побоювання за безпеку не були перебільшені", - йдеться у заяві.

"BWF визнає, що спорт повинен сприяти миру і солідарності між усіма людьми і що він не повинен ставати інструментом впливу в геополітиці.

У цьому сенсі керівний принцип полягає в тому, що спортсменам завжди має бути дозволено брати участь у змаганнях без оцінки їхнього паспорту і незалежно від будь-якого геополітичного конфлікту, що знаходиться поза контролем спортивного руху.

Ми визнаємо недавно запропоновану Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) схему, в якій спортсмени з Росії і Білорусі потенційно могли б відновити участь, якщо міжнародні федерації ухвалять рішення щодо допуску. Ми також знаємо, що в деяких видах спорту була можлива мирна і безпечна участь.

Однак, беручи до уваги ризики для гравців і турнірів, які можуть виникнути у зв'язку з допуском, а також кроки щодо внесення більшої ясності в складні критерії МОК і можливі наслідки, включаючи умови, пов'язані з олімпійською кваліфікацією і потенційною участю в Олімпіаді-2024, BWF не впевнена в цьому, що для зняття відсторонення з російських і білоруських гравців і офіційних осіб на цей момент", - зазначено у заяві.