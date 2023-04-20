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Наставника "Сакраменто" Леня визнано найкращим тренером сезону в НБА

Майк Браун став власником Red Auerbach Trophy.

Наставника "Сакраменто" Леня визнано найкращим тренером сезону в НБА
Майк Браун
Фото: EPA/UPG

Наставника "Сакраменто Кінгз" Майка Брауна було оголошено одноголосним переможцем у номінації "Тренер року НБА", повідомляється на офіційному сайті організації.

Брауна на перше місце поставили сто зі ста людей, які брали участь у голосуванні, що трапляється вперше з моменту заснування нагороди найкращому тренеру НБА.

Для Брауна це друга подібна нагорода у кар’єрі.

Окрім Брауна на нагороду також претендували Марк Даньо з "Оклахома-Сіті" та Джо Маззулла з "Бостона".

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Зазначимо, що "Сакраменто" українця Олексія Леня у першому раунді плей-оф у протистоянні з колишнім клубом Брауна "Голден Стейт Уорріорз" веде – 2:0.

Третій матч між цими командами пройде у ніч проти п'ятниці.

Додамо, що "Голден Стейт" є чинними переможцями НБА, а "Королі" вийшли до плей-оф уперше за 17 років.

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