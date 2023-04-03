Святослав став найрезультативнішим гравцем своєї команди.

У черговому матчі регулярного чемпіонату НБА клуб українця Святослава Михайлюка "Шарлотт Горнетс" приймав колишню його команду "Торонто Репторс".

Матч на "Тайм Ворнер Кейбл-арені" завершився перемогою гостей – 128:108 (35:32, 32:27, 34:37, 27:19).

Українець вийшов на паркет в стартовій п'ятірці і провів на ньому 33 хвилини та 29 секунд.

За цей час десятий номер "Горнетс" набрав рекордні в кар'єрі гравця НБА 26 очок, став найрезультативнішим гравцем у своїй команді.

Також на рахунку Михайлюка 4 підбирання (по два на своєму і чужому щиті), 5 результативних передач та 2 перехоплення.