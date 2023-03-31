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Батько Фьюрі назвав винних у зриві поєдинку Усика та "Циганського короля"

У всьому винні промоутери.

Батько Фьюрі назвав винних у зриві поєдинку Усика та "Циганського короля"
Фото: boxing-social.com

Батько чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) Джон Фьюрі вважає, що у зриві поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) винні промоутери – Олександр Красюк та Френк Воррен

"Я в збентеженні, країна в збентеженні, світ в збентеженні. Але єдині, кого не бентежить нічого – це промоутери.

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Абсолютно промоутери мали зробити більше. За лаштунками так багато всього, що бійці не бачать. Френк Воррен та цей український промоутер, вони не виглядали надто схвильованими. Що вони планували за зачиненими дверима, одному Богові відомо.

Тепер Тайсон у свій бік отримує критику", - цитує Ф'юрі-старшого xsport.ua з посиланням на The Metro.

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