Німеччина не бойкотуватиме Олімпіаду в Парижі у разі допуску росіян

Президент Олімпійської спортивної конфедерації Німеччини (DOSB) Томас Вайкерт заявив, що німецькі спортсмени не бойкотуватимуть літню Олімпіаду-2024 у разі допуску росіян та білорусів.

"Ми виключаємо бойкот із фундаментальних причин. Ми як Конфедерація олімпійських видів спорту Німеччини на даний момент не можемо собі уявити участь російських та білоруських спортсменів.

Але якщо МОК ухвалить інше рішення, то до спортсменів із цих країн мають пред'являтися певні вимоги. російські військовослужбовці не повинні бути допущені. Інші – на умовах повного нейтралітету, тобто без національних символів (прапори та гімну). Питання про допінг також має бути прояснене, - цетує Вайкерта sportschau.de. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Головним пріоритетом має бути недопущення використання виступу росіян у пропагандистських цілях. Ми не хочемо, щоб їм дозволили розпочати знову виступати. Але я передчуваю, що в МОК вирішать стати на бік їхнього повернення", - зазначив президент DOSB.

Нагадаємо, голова МОК Томас Бах заявив, що ішення про допуск росіян до Олімпіади-2024 буде ухвалено не раніше ніж за рік до Ігор.

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