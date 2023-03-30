У Швеції назвали "сумним" рішення МОК щодо можливості допустити росіян до змагань

Голова Шведської спортивної конфедерації (RF) Бьорн Ерікссон розкритикував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських спортсменів до змагань.

"У ситуації, в якій ми опинилися, коли війна в Україні не збирається слабшати, приймати таке рішення з боку МОК вкрай сумно й зовсім недоречно. Я думаю, що розрізняти, які спортсмени є "нейтральними", а які ні, - це хибна думка, через яку є ризик помилитися", - цитує інтерв'ю Ерікссона SVT xsport.ua. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що президент МОК Томас Бах назвав низку умов, на яких участь росіян і білорусів на міжнародних турнірах є можливою.