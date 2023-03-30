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У Швеції назвали "сумним" рішення МОК щодо можливості допустити росіян до змагань

Голова Шведської спортивної конфедерації не поділяє думки МОК.

У Швеції назвали "сумним" рішення МОК щодо можливості допустити росіян до змагань
Бьорн Ерікссон
Фото: timbro.se

Голова Шведської спортивної конфедерації (RF) Бьорн Ерікссон розкритикував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських спортсменів до змагань. 

"У ситуації, в якій ми опинилися, коли війна в Україні не збирається слабшати, приймати таке рішення з боку МОК вкрай сумно й зовсім недоречно. Я думаю, що розрізняти, які спортсмени є "нейтральними", а які ні, - це хибна думка, через яку є ризик помилитися", - цитує інтерв'ю Ерікссона SVT xsport.ua.

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Нагадаємо, що президент МОК Томас Бах назвав низку умов, на яких участь росіян і білорусів на міжнародних турнірах є можливою.

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