МОК збільшив Фонд солідарності для українських спортсменів до $7,5 мільйонів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) збільшив Фонд солідарності для НОК України до 7,5 млн доларів, повідомляє sportarena.com.

Організація потроїла фінансову допомогу для українських спортсменів.

Фондом солідарності МОК за останній рік вже скористалися щонайменше 3000 атлетів. Підтримка включає як пряме фінансове, так і матеріально-технічне забезпечення, зокрема оплату переїздів, житла, тренувальних приміщень, устаткування й форми.

Раніше повідомлялося, що МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.