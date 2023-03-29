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Миколенко у важкій формі перехворів на коронавірус

Стала відома причина пропуску гравцем "Евертона" останніх матчів.

Миколенко у важкій формі перехворів на коронавірус
Віталій Миколенко
Фото: EPA/UPG

Останні тижні захисник Віталій Миколенко пропускав матчі "Евертона" після важкої форми коронавірусу.

Миколенко перед матчем відбору Євро-2024 проти Англії (0:2) підтвердив, що важко хворів, але не казав, що це був коронавірус.

"Миколенко дуже складно відновлюється після ковіда. Дуже важко перехворів Миколенко, ще не повернувся до основи "Евертона". Не треба вигадувати, що Дайч (головний тренер "ірисок", - прим. LB.ua) має щось проти Віталія.

Перехворіла людина на коронавірус. Це 100% інформація, можна вважати, що інсайд", – цетує авторитетного профільного журналіста Віктора Вацка sport.ua.

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У двох останніх матчах АПЛ Миколенко сумарно провів близько 10 хвилин, але проте Англії вже відіграв 62 хвилини.

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