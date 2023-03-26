Україна поступилася Англії у своєму стартовому матчі кваліфікації Євро-2024

Дебют Руслана Ротаня біля керма збірної України не можна назвати успішним.

У рамках другого туру відбірної кампанії Євро-2024 збірна України зустрічалася на "Вемблі" із національною командою Англії.

Завдяки голам Гаррі Кейна та Букайо Сака, забитими наприкінці першого тайму, господарі здобули комфортну перемогу – 2:0.

Зазначимо, що цей поєдинок став дебютним як для Руслана Ротаня біля керма збірної України, так і для української команди у кваліфікації єврокампанії-2024.

У свою чергу підопічні Гарета Саутгейта після двох турів мають 100-відсотковий показник.

Наступний матч у кваліфіцації Євро-2024 збірна України проведе 16 червня на виїзді проти команди Північної Македонії.