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Україна поступилася Англії у своєму стартовому матчі кваліфікації Євро-2024

Дебют Руслана Ротаня біля керма збірної України не можна назвати успішним.

Україна поступилася Англії у своєму стартовому матчі кваліфікації Євро-2024
Фото: EPA/UPG

У рамках другого туру відбірної кампанії Євро-2024 збірна України зустрічалася на "Вемблі" із національною командою Англії.

Завдяки голам Гаррі Кейна та Букайо Сака, забитими наприкінці першого тайму, господарі здобули комфортну перемогу – 2:0.

Зазначимо, що цей поєдинок став дебютним як для Руслана Ротаня біля керма збірної України, так і для української команди у кваліфікації єврокампанії-2024.

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У свою чергу підопічні Гарета Саутгейта після двох турів мають 100-відсотковий показник.

Наступний матч у кваліфіцації Євро-2024 збірна України проведе 16 червня на виїзді проти команди Північної Македонії.

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