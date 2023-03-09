Ребров висловив бажання працювати зі збірною України

Український наставник еміратського "Аль-Айну" Сергій Ребров прокоментував інформацію різних джерел про те, що влітку він нібито очолить збірну України.

"Я сам тому і не реагую на цю інформацію і нічого не коментую, оскільки у мене зараз є чинний контракт з "Аль-Айном". Я звик з повагою ставитися до своїх поточних зобов’язань і до тих людей, з якими в даний момент працюю.

Мій контракт закінчується в кінці червня. Так, тренер має право в якийсь момент почати вести переговори, але головне, що зараз я, як і раніше, є головним тренером "Аль-Айна". Тому я не про що, що не стосується цього клубу, не висловлююся.

Тим більше, що так, як до мене ставляться тут, до мене не ставилися ні в одному з клубів, де я працював раніше. І тому з моєї сторони таке ж ставлення до "Аль-Айну". Я радий, що працюю тут.

Одним словом, зараз я зосереджений на своїй роботі. Тому жодних коментарів з приводу збірної України я і не давав. Коли закінчиться мій контракт, я матиму право вирішувати, що мені робити далі, і з ким співпрацювати", - заявив Ребров в ексклюзивному інтерв’ю Dynamo.kiev.ua.

"Спочатку я підписував контракт з "Аль-Айном" на один рік. І це, можна сказати, звичайна практика: тут ніхто не підписує довгострокових угод ні з тренерами, ні з футболістами.

Коли цей період минув, ми за взаємною згодою продовжили угоду ще на рік. Тому що і мене тут все влаштовувало, і клуб.

Але зараз вже я вправі розпоряджатися своєю долею. Ні "Аль-Айн", ніхто інший не має права на мене тиснути. Так, "Аль-Айн" зараз веде розмови зі мною про подальшу пролонгацію контракту, але у відповідь я неодноразово говорив, що хочу доопрацювати діючу угоду, після чого ухвалю рішення разом зі своєю сім’єю щодо того, що мені робити далі", - роз'яснив ситуацію український фахівець.

"Так, я ніколи не приховував свого бажання працювати з головною командою нашої країни. Це бажання є в мене і зараз. Але все вирішуватиметься тільки після закінчення мого контракту з "Аль-Айном".

Тим більше, що все залежить не тільки від мене, а ще й від УАФ, від рішення Конгресу цієї організації. Зараз у мене є бажання працювати зі збірною України, але що буде в червні подивимося", - зазначив Ребров.

"Думаю, що потенціал збірної України дуже сильно розкрив Андрій Шевченко, коли працював із національною командою. Під його керівництвом було видно структуру гри. Усі говорили, що Україна не має таких футболістів, щоб грати в позиційні атаки, щоб контролювати м’яч, але Андрій Миколайович довів протилежне.

Тож у збірної України є хороший потенціал і рівень. Навіть якщо просто відштовхуватися від тієї кількості наших футболістів, які виступають у топ-чемпіонатах Європи! Але для розкриття цього потенціалу потрібно багато працювати. Тренер, який прийде в збірну, має професійно до всього ставитися.

В Україні є вибір на кожну позицію, нехай він і невеликий. Важливо розуміти, за якою моделлю ти граєш, і під цю модель підбирати футболістів, виходячи з того, в якому вони стані знаходяться", - резюмував керманич "Аль-Айна".