"Брюгге" Яремчука звільнив головного тренера

Фіаско у Лізі чемпіонів коштував Скотту Паркеру посади у бельгійському клубі.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів клуб українця Романа Яремчука "Брюгге" з великим рахунком поступився в Лісабоні "Бенфіці" – 1:5.

З урахуванням результату першого поєдинку, також програного бельгійським клубом (0:2), "чорно-сині" залишили турнір.

Керівництво "Брюгге" не стало довго шукати цапа-відбувайла, призначивши на цю малоприємну посаду Скотта Паркера, звільнивши 42-річного англійського фахівця з посади головного тренера, повідомляє клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, Паркер очолив "Брюгге" 31 грудня минулого року, замінивши Карла Хофкенса. У 12 матчах під керівництвом британця клуб Яремчука зміг виграти лише 2 рази.