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"Брюгге" Яремчука звільнив головного тренера

Фіаско у Лізі чемпіонів коштував Скотту Паркеру посади у бельгійському клубі.

"Брюгге" Яремчука звільнив головного тренера
Скотт Паркер
Фото: clubbrugge.be

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів клуб українця Романа Яремчука "Брюгге" з великим рахунком поступився в Лісабоні "Бенфіці" – 1:5.

З урахуванням результату першого поєдинку, також програного бельгійським клубом (0:2), "чорно-сині" залишили турнір.

Керівництво "Брюгге" не стало довго шукати цапа-відбувайла, призначивши на цю малоприємну посаду Скотта Паркера, звільнивши 42-річного англійського фахівця з посади головного тренера, повідомляє клубна пресслужба.

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Нагадаємо, Паркер очолив "Брюгге" 31 грудня минулого року, замінивши Карла Хофкенса. У 12 матчах під керівництвом британця клуб Яремчука зміг виграти лише 2 рази.

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