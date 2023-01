Португальський футбольний гранд передав Україні 30 генераторів

"Бенфіка" діє в рамках ініціативи "Шахтаря" - European Football Powers Up Ukraine.

Португальська "Бенфіка" та благодійний фонд Fundacao Benfica передали Україні 30 генераторів у рамках проекту донецького "Шахтаря" та The European Football for Development Network – European Football Powers Up Ukraine, повідомляє пресслужба "гірників".

Генератори були доставлені в Україну завдяки підтримці фонду польської "Легії" та найближчим часом будуть передані до різних регіонів України.

Нагадаємо, у січні "Шахтар" уже відправив 20 генераторів до Херсона громадській організації "Місто Сили" і 10 генераторів для модульного містечка переселенців "Фундації друзів України" у Львові, а також передав адресно – родинам на Київщині та Львівщині й громадській організації "Центр розвитку дітей з особливими потребами "Вірю в тебе".

"Шахтар" та EFDN запустили проект European Football Powers Up Ukraine у листопаді.

За перший тиждень донецький клуб зібрав понад 100 генераторів для українців. До збору приєдналися кілька топ-клубів Європи — "Реал" (Іспанія), "Бенфіка", "Фейєнорд" (Нідерланди), "Легія", "Вердер" (Німеччина та два шотландські клуби "Селтік" та "Рейнджерс".