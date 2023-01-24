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Лідер збірної України з шахів змінив спортивне громадянство

Кирило Шевченко виступатиме за Румунію.

Лідер збірної України з шахів змінив спортивне громадянство
Кирило Шевченко
Фото: gsp.ro

20-річний український гросмейстер Кирило Шевченко ухвалив рішення змінити спортивне громадянство.

Тепер він виступатиме під румунським прапором, повідомляє gsp.ro з посиланням на Федерацію шахів Румунії.

Причини переходу офіційно поки що невідомі.

Шевченко був лідером збірної України. У складі збірної він став переможцем командного чемпіонату Європи-2021.

Минулого року Кирило обіграв багаторічного чемпіона світу Магнуса Карлсена.

Нагадаємо, киянин у 14-річному віці став гросмейстером. Наразі Шевченко посідає у світовому рейтингу 78-е місце.

Додамо, що українець став не першим шахістом, якого акумулювала румунська шахова федерація. Під прапор Румунії також перейшов 26-річний угорський шахіст Ріхард Раппорт, 14 номер рейтингу, віцечемпіон Шахової Олімпіади-2014. Причиною називається солідна спонсорська пропозиція від мільярдера Саши Драгича.

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