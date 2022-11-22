Україна програла Китаю, але пробилася до плей-оф ЧС з шахів

Другий ігровий день для українських шахістів склався не зовсім вдало.

В ізраїльському Єрусалимі триває командний чемпіонат світу 2022 року з шахів.

У другий ігровий день проводилися 3-й та 4-й тури.

Спочатку у групі А зустрічалися лідери – команди України та Китаю. Перемогу у матчі святкували суперники – 3:1. Програли свої партії Андрій Волокітін і Ігор Коваленко, який до того не знав осічок на турнірі.

У наступному турі Україна зіграла внічию з Іспанією (2:2). Виграв партію на 2-й дошці Кирило Шевченко, але на 3-й знову програв Коваленко.

Зазначимо, що усі чотири партії на першій дошці Василь Іванчук зіграв унічию.

Збірна України після 4 турів гарантувала собі місце у топ-4 групи та вийшла у плей-оф ЧС-2022. Китай достроково виграв групу (8 очок із 8), а Україна ділить із Францією друге місце (по 5), далі йдуть Іспанія (4), Нідерланди (2), ПАР (0).

Сьогодні в останньому турі групового раунду Україна зіграє проти Нідерландів. Ця гра впливає на підсумкове місце у групі, що визначає суперника у плей-оф.