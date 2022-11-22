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Українські кікбоксери стали другим у загальнокомандному заліку чемпіонату Європи

Загалом у скарбничці наших спортсменів – 27 нагород.

Збірна України з кікбоксингу посіла друге місце у загальнокомандному заліку на чемпіонаті Європи-2022 WAKO, який проходив у турецькій Анталії.

Наші спортсмени здобули 27 медалей: 11 золотих, 3 срібних та 13 бронзових.

Чемпіонами Європи стали Олеся Булгакова (дворазова чемпіонка), Уляна Машкова, Дмитро Пономаренко, Іван Ткаченко, Микола Ксьонзов, Артем Мельник, Святослав Гасюк, Гліб Мазур.

Зазначимо, що українського суддю Юрія Зубова визнано найкращим рефері змагань.

У турнірі взяло участь 1000 спортсменів із 39 країн Старого світу.

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