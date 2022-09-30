Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
Південна Корея через Чехію поставить Україні зброю на 2,9 млрд доларів, – ЗМІ
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток, або чого нас вчить історія очільника Yakaboo
Танкове побоїще
Танкове побоїще
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
За два дні роботи "народного супутника" ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштує весь проєкт, – Міноборони
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Хлань повідомив про потужний приліт по окупантах в Олешках на Херсонщині
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС, ймовірно, стали тварини, - МАГАТЕ
Росія обстріляла Дніпро ракетами. Серед загиблих і поранених є діти (оновлено)
Росія обстріляла Дніпро ракетами. Серед загиблих і поранених є діти (оновлено)
ГоловнаСпорт

Український кікбоксер-важковаговик Крикля здобув видовищну перемогу на турнірі ONE Championship у Сингапурі

Рефері зупинив поєдинок вже у першому раунді.

Український кікбоксер-важковаговик Крикля здобув видовищну перемогу на турнірі ONE Championship у Сингапурі
Роман Крикля
Фото: twitter.com/Delisketo

30-річний український кікбоксер Роман Крикля в межах півфіналу турніру ONE Championship у хевівейті виявився сильнішим за бразильця Гуто Іносенте.

Крикля, якому належить пояс ONE Championship, але у напівважкій вазі, зумів достроково завершити бій вже у першому раунді.

Спершу Роман серією потужних ударів змусив свого опонента побувати на канвасі. А потім продовжив побиття суперника біля сітки. Рефері був вимушений зупинити поєдинок.

У фіналі український боєць зустрінеться з іранцем Іраджею Азізпуром, який в іншому півфіналі цього Гран-прі у Сингапурі переміг також бразильця Бруно Чавеса.

Зазначимо, що фінал між Криклею та Азізпуром відбудеться на одному з наступних турнірів промоушена ONE Championship.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також