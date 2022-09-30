Рефері зупинив поєдинок вже у першому раунді.

30-річний український кікбоксер Роман Крикля в межах півфіналу турніру ONE Championship у хевівейті виявився сильнішим за бразильця Гуто Іносенте.

Крикля, якому належить пояс ONE Championship, але у напівважкій вазі, зумів достроково завершити бій вже у першому раунді.

Спершу Роман серією потужних ударів змусив свого опонента побувати на канвасі. А потім продовжив побиття суперника біля сітки. Рефері був вимушений зупинити поєдинок.

Roman Kryklia 🇺🇦 punches his ticket to the ONE Heavyweight Kickboxing World Grand Prix final 🤯#ONE161 | #ONEChampionship

🇺🇸🇨🇦🇬🇧🇹🇭 Watch live on ONE YouTube 👉 https://t.co/8qWJXePa0w

🌍 Watch live 👉 https://t.co/8MeKhRMtjy pic.twitter.com/RNYklMIlyL — ONE Championship (@ONEChampionship) September 29, 2022

У фіналі український боєць зустрінеться з іранцем Іраджею Азізпуром, який в іншому півфіналі цього Гран-прі у Сингапурі переміг також бразильця Бруно Чавеса.

Зазначимо, що фінал між Криклею та Азізпуром відбудеться на одному з наступних турнірів промоушена ONE Championship.