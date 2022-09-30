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Молодіжна збірна України під час жеребкування фінального турніру Євро-2023 опинилася у четвертому кошику

Жеребкування відбудеться вже 18 жовтня.

Молодіжна збірна України під час жеребкування фінального турніру Євро-2023 опинилася у четвертому кошику
Молодіжна збірна України
Фото: УАФ

Молодіжна збірна України з футболу виступить на чемпіонаті Європи, який пройде у 2023 році.

Підопічні Руслана Ротаня пробилися до фінального турніру через матчі плей-оф, обігравши у стиковому двобої однолітків зі Словаччини – 2:3, 3:0.

Вже 18 жовтня відбудеться жеребкування Євро-2023. Збірна України за рейтингом опинилася у четвертому кошику.

Склад кошиків:

  • кошик 1: Іспанія (41,837), Португалія (40,130), Німеччина (39,668), Франція (37,887);
  • кошик 2: Нідерланди (36,626), Англія (35,798), Італія (35,244), Румунія (32,414);
  • кошик 3: Хорватія (31,945), Швейцарія (31,744), Бельгія (31,550), Чехія (30,455);
  • кошик 4: Україна (29,362), Норвегія (27,872), Ізраїль (25,732), Грузія (24,442).

Зазначимо, що 16 команд сформують чотири групи по чотири учасники, до групи Євро-2023 потрапить одна команда з кожного кошика.

Євро-2023 пройде з 21 червня до 8 липня. Матч-відкриття відбудеться у Румунії, фінал – у Грузії. Три найкращі команди (крім Франції) отримають олімпійські ліцензії.

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