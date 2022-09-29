Воротарі іспанського "Реала" та "Понферрадини Б" Андрій Лунін та Микита Федотов відповідно отримали нагороди від іспанського видання Marca.

Їм вручили призи Fair Play на знак солідарності з українцями, які по-різному підтримують свій народ під час війни з Росією.

Федотов два місяці бився на передовій, а Лунін використовує свою популярність та медійність, щоб висвітлювати події в Україні та закликати світову спільноту підтримувати український народ.

Лунін не зміг побувати на заході Marca Awards Gala, адже брав участь у матчі за збірну України проти Шотландії (0:0) у Лізі націй. Підписуйтесь на наш Youtube канал

На цій ж церемонії Карім Бензема зробив своєрідний хет-трик: отримав три нагороди від Ла Ліги за минулий сезон: Pichichi Trophy, Di Stéfano Trophy і Hyundai Hobby MVP Trophy – як найкращий бомбардир, найкращий гравець і найкращий футболіст за версією вболівальників.

🚨 Pichichi @Benzema anuncia su regreso en la Gala MARCA y desvela su gol más especial https://t.co/BoxieqiXFF #PremiosMARCA22 — MARCA (@marca) September 28, 2022

А Мануель Пеллегріні ("Бетіс") та Карло Анчелотті ("Реал") розділили нагороду Мігеля Муньоса "Найкращого тренера сезону-2021/22".

Нагадаємо, клуб Анчелотті і Луніна, мадридський "Реал", пожертвував понад мільйон євро для України.