Окупаційні ватажки почали звертатися до Путіна з проханням "приєднати" захоплені частини України до РФ
Окупаційні ватажки почали звертатися до Путіна з проханням "приєднати" захоплені частини України до РФ
Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
У Чернігові проблеми з опаленням, рішення має озвучити урядовий штаб з підготовки до зими
У Чернігові проблеми з опаленням, рішення має озвучити урядовий штаб з підготовки до зими
У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
ГоловнаСпорт

Два українські голкіпери опинилися в компанії Бензема і Анчелотті під час нагородження від газети Marca

Андрію Луніну та Микиті Федотову вручили призи Fair Play.

Два українські голкіпери опинилися в компанії Бензема і Анчелотті під час нагородження від газети Marca
Микита Федотов
Фото: Marca

Воротарі іспанського "Реала" та "Понферрадини Б" Андрій Лунін та Микита Федотов відповідно отримали нагороди від іспанського видання Marca.

Їм вручили призи Fair Play на знак солідарності з українцями, які по-різному підтримують свій народ під час війни з Росією.

Федотов два місяці бився на передовій, а Лунін використовує свою популярність та медійність, щоб висвітлювати події в Україні та закликати світову спільноту підтримувати український народ.

Лунін не зміг побувати на заході Marca Awards Gala, адже брав участь у матчі за збірну України проти Шотландії (0:0) у Лізі націй.

На цій ж церемонії Карім Бензема зробив своєрідний хет-трик: отримав три нагороди від Ла Ліги за минулий сезон: Pichichi Trophy, Di Stéfano Trophy і Hyundai Hobby MVP Trophy – як найкращий бомбардир, найкращий гравець і найкращий футболіст за версією вболівальників.

А Мануель Пеллегріні ("Бетіс") та Карло Анчелотті ("Реал") розділили нагороду Мігеля Муньоса "Найкращого тренера сезону-2021/22".

Нагадаємо, клуб Анчелотті і Луніна, мадридський "Реал", пожертвував понад мільйон євро для України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також