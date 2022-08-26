Напевно, Бог так захотів, щоб я знову відчув Сантьяго Бернабеу: головний тренер "Шахтаря" про жеребкування ЛЧ

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевич поділився враженнями від результатів жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, "гірники" зіграють у групі F із "Реалом", РБ "Лейпцигом" та "Селтіком".

За словами хорватського фахівця, він радий повернуться до мадридського клубу, де він починав свою дорослу футбольну кар'єру, виступаючи 5 років за резервну команду клубу "Реал Мадрид Кастілья".

"Ціле життя я пов'язаний з "Реалом". Напевно, бог так захотів, щоб я знову відчув "Сантьяго Бернабеу". Це був мій дім. Я грав за "Реал Мадрид-В". Еміліо Бутрагеньо, Рауль Гонсалес - у мене багато знайомих в клубі, яких буде приємно побачити", - цитує Йовічевіча клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Кожен день для мене - це велика спортивна авантюра. Це мрія. Я працював заради цього. Робоча етика має бути на максимальному рівні.

Моя робота привела мене до того, що я стою зараз перед вами. Сподіваюсь, що через 5 років я буду кращим тренером і кращою людиною, ніж зараз. Йдемо крок за кроком і будемо битися до кінця", - додав хорват.