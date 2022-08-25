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Україна залишилася у топ-30 рейтингу ФІФА

Команда Петракова, як і раніше, займає 27-у позицію.

Україна залишилася у топ-30 рейтингу ФІФА
Збірна України
Фото: EPA/UPG

Збірна України залишилася на 27 позиції в оновленому рейтингу ФІФА.

Українці, як і раніше, відстають від Польщі менш ніж на 4 очки та випереджають Південну Корею на 16 балів.

Очолює рейтинг збірна Бразилії, а топ-трійку замикають команди Бельгії та Аргентини.

Повний рейтинг тут.

Нагадаємо, у червні команда Олександра Петракова не змогла пройти у фінальну частину Чемпіонату світу-2022, програвши Уельсу (0:1) у вирішальному матчі плей-оф.

У Лізі націй, що стартувала, Україна набрала 7 очок у трьох турах та очолює таблицю групи B1.

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