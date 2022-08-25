Україна залишилася у топ-30 рейтингу ФІФА

Збірна України залишилася на 27 позиції в оновленому рейтингу ФІФА.
Українці, як і раніше, відстають від Польщі менш ніж на 4 очки та випереджають Південну Корею на 16 балів.
Очолює рейтинг збірна Бразилії, а топ-трійку замикають команди Бельгії та Аргентини.
Нагадаємо, у червні команда Олександра Петракова не змогла пройти у фінальну частину Чемпіонату світу-2022, програвши Уельсу (0:1) у вирішальному матчі плей-оф.
У Лізі націй, що стартувала, Україна набрала 7 очок у трьох турах та очолює таблицю групи B1.