Україна завершила рік на 25-му місці в рейтингу ФІФА

Фото: УАФ Збірна України

Збірна України завершила 2021 рік на 25-му місці в рейтингу ФІФА.

Серед представників УЄФА українська національна команда посідає 15-те місце в рейтингу.

Рейтинг ФІФА

Бельгія 1828,45 Бразилія 1826,35 Франція 1786,15 Англія 1755,52 Аргентина 1750,51 Італія 1740,77 Іспанія 1704,75 Португалія 1660,25 Данія 1654,54 Нідерланди 1653,73

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25 Україна 1535,08.

Повний рейтинг.

Нагадаємо, у листопаді підлеглі Олександра Петракова обіграли Боснію і Герцеговину (2:0), завдяки чому вийшли у плей-оф кваліфікації Чемпіонату світу-2022.

Матчі цієї стадії турніру відбудуться в березні 2022 року. У півфіналі Україна зіграє проти Шотландії на виїзді, а в разі перемоги вийде на найсильнішого в парі Уельс – Австрія.

Потенційні суперники "синьо-жовтих" у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Уельс – 19, Австрія – 31, Шотландія – 38.