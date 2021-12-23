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Україна завершила рік на 25-му місці в рейтингу ФІФА

Серед європейських команд українці – 15-ті.

Збірна України
Фото: УАФ
Збірна України

Збірна України завершила 2021 рік на 25-му місці в рейтингу ФІФА.

Серед представників УЄФА українська національна команда посідає 15-те місце в рейтингу.

Рейтинг ФІФА

  1. Бельгія 1828,45
  2. Бразилія 1826,35
  3. Франція 1786,15
  4. Англія 1755,52
  5. Аргентина 1750,51
  6. Італія 1740,77
  7. Іспанія 1704,75
  8. Португалія 1660,25
  9. Данія 1654,54
  10. Нідерланди 1653,73

  • 25 Україна 1535,08.

Повний рейтинг.

Нагадаємо, у листопаді підлеглі Олександра Петракова обіграли Боснію і Герцеговину (2:0), завдяки чому вийшли у плей-оф кваліфікації Чемпіонату світу-2022.

Матчі цієї стадії турніру відбудуться в березні 2022 року. У півфіналі Україна зіграє проти Шотландії на виїзді, а в разі перемоги вийде на найсильнішого в парі Уельс – Австрія.

Потенційні суперники "синьо-жовтих" у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Уельс – 19, Австрія – 31, Шотландія – 38.

Григорій МухінГригорій Мухін
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