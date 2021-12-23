Україна завершила рік на 25-му місці в рейтингу ФІФА

Збірна України завершила 2021 рік на 25-му місці в рейтингу ФІФА.
Серед представників УЄФА українська національна команда посідає 15-те місце в рейтингу.
Рейтинг ФІФА
- Бельгія 1828,45
- Бразилія 1826,35
- Франція 1786,15
- Англія 1755,52
- Аргентина 1750,51
- Італія 1740,77
- Іспанія 1704,75
- Португалія 1660,25
- Данія 1654,54
- Нідерланди 1653,73
…
- 25 Україна 1535,08.
Нагадаємо, у листопаді підлеглі Олександра Петракова обіграли Боснію і Герцеговину (2:0), завдяки чому вийшли у плей-оф кваліфікації Чемпіонату світу-2022.
Матчі цієї стадії турніру відбудуться в березні 2022 року. У півфіналі Україна зіграє проти Шотландії на виїзді, а в разі перемоги вийде на найсильнішого в парі Уельс – Австрія.
Потенційні суперники "синьо-жовтих" у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022 розташувалися на наступних позиціях: Уельс – 19, Австрія – 31, Шотландія – 38.