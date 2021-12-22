Федерація футбольної історії та статистики представила символічну збірну Європи-2021

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) на своєму офіційному сайті представила символічну збірну Європи 2021 року.

Збірна Європи 2021 року за версією IFFHS:

Воротар - Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ", Італія);

Захисники - Джорджо К'єлліні, Леонардо Бонуччі (обидва - "Ювентус", Італія), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", Португалія), Сесар Аспілікета ("Челсі", Іспанія);

Півзахисники - Нголо Канте ("Челсі", Франція), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія), Жоржіньо ("Челсі", Італія);

Форварди - Кіліан Мбаппе ("ПСЖ", Франція), Роберт Левандовський ("Баварія", Польща), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалія).

Крім того, було визначено запасних гравців збірної Європи:

Воротар: Мануель Ноєр ("Баварія", Німеччина);

Захисники: Жоау Канселу ("Манчестер Сіті", Португалія), Антоніо Рюдігер ("Челсі", Німеччина);

Півзахисник: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Португалія);

Форварди: Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд, Норвегія), Карім Бензема ("Реал", Франція), Томас Мюллер ("Баварія", Німеччина).

Тренером символічної збірної обрали наставника "Челсі" Томаса Тухеля (Німеччина).

Раніше IFFHS уклала символічну збірну світу-2021. У ній є три зміни порівняно із символічною збірною Європи-2021: правим захисником у ній поставлено Ашрафа Хакімі ("ПСЖ", Марокко) замість Аспілікуети, лівим захисником – Альфонсо Девіса ("Баварія", Канада) замість К'єлліні, а в півзахисті замість Канте – Ліонель Мессі ("ПСЖ", Аргентина).