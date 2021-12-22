Я не звертаю на них уваги, - Луческу про конфлікт з ультрас "Динамо"

"Поки що в цій справі є повага, я не проти, коли мені кидають виклик".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу під час церемонії вручення нагороди найкращому тренеру Румунії 2021 року в інтерв'ю Gsp.ro торкнувся теми його взаємин з фанами київської команди.

За словами румунського фахівця, він припинив звертати увагу на неприйняття з боку ультрас "біло-синіх".

"Незадоволена група уболівальників – це лише невелика частина. Це справа честі. Я вже навіть не звертаю на них уваги. Спочатку я їм аплодував, усміхався. Але тепер мені вже байдуже", - заявив Луческу.

"Вони не можуть забути 12 років, коли я очолював їхнього головного суперника ("Шахтар", з 2004 по 2012 рік. – LB.ua). Це не важливо, вони не є значною частиною уболівальників "Динамо". Я шаную всіх. Поки що в цій справі є повага, я не проти, коли мені кидають виклик", - зазначив коуч киян.

Нагадаємо, "Динамо" під керівництвом Луческу минулого року вибороло требл - стало чемпіоном України, володарем Кубка та Суперкубка України, а на зимову паузу цього сезону пішло на другому місці, відстаючи від "Шахтаря" на два очки.