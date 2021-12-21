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Яремчук – у символічній збірній тижня чемпіонату Португалії

На рахунку українця гол та асист у матчі проти "Марітіму".

Роман Яремчук
Фото: ФК "Бенфіка"
Роман Яремчук

Український легіонер "Бенфіки" Роман Яремчук потрапив у символічну збірну тижня чемпіонату Португалії за версією порталу футбольної аналітики SofaScore.

У матчі 15-го туру проти "Марітіму" (7:1) форвард отримав оцінку 8.2 бала, відзначившись однією результативною передачею та одним забитим м'ячем.

"Бенфіка" займає третє місце, поступаючись лідерам "Порту" і "Спортінгу" на чотири очки.

Додамо, що в чемпіонаті Португалії немає традиційної зимової паузи.

Нагадаємо, Яремчук також потрапляв у символічну збірну другого туру чемпіонату Португалії.

Григорій МухінГригорій Мухін
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