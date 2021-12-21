Яремчук – у символічній збірній тижня чемпіонату Португалії

Український легіонер "Бенфіки" Роман Яремчук потрапив у символічну збірну тижня чемпіонату Португалії за версією порталу футбольної аналітики SofaScore.
У матчі 15-го туру проти "Марітіму" (7:1) форвард отримав оцінку 8.2 бала, відзначившись однією результативною передачею та одним забитим м'ячем.
"Бенфіка" займає третє місце, поступаючись лідерам "Порту" і "Спортінгу" на чотири очки.
Додамо, що в чемпіонаті Португалії немає традиційної зимової паузи.
Нагадаємо, Яремчук також потрапляв у символічну збірну другого туру чемпіонату Португалії.