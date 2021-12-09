Напередодні "Динамо" безславно завершило єврокубкову кампанію, програвши в черговий раз із "сухим рахунком" у Лізі чемпіонів, цього разу в Лісабоні "Бенфіці" – 0:2.
Напередодні матчу, неподалік стадіону "Да Луш" відбулися запеклі зіткнення між фанатськими угрупованнями португальського та українського клубів, повідомляє CNN Portugal.
В результаті, щонайменше 12 людей було госпіталізовано та 54 заарештовано.
UCL. 08.12.2021— HooligansTV (@HooligansTV_eu) December 8, 2021
Street clash before the game between Benfica (right) vs. Dynamo Kyiv (left)#Lisbon #UCL #slbenfica #dynamokyiv #hooliganstv pic.twitter.com/sllw5v4F3H
За повідомленням заступника комісара місцевої поліції Лаури Бічейро правоохоронці були змушені вступити у боротьбу протиборчих угруповань, однак були зустрінуті камінням, пляшками та фаєрами, що змусило поліцію вдатися до засобів примусу, включаючи 17 пострілів у повітря.
Уточнюється, що всі поранені дістали легкі травми – від проблем із утрудненим диханням до незначних травм верхніх та нижніх кінцівок.
Поліція вже допитала затриманих із метою з'ясування причини запеклих сутичок між фанатами.
З того, що було підтверджено під час слідства, було виявлено доказ, що вказує на те, що зустріч між різними фанатськими групами була заздалегідь організована, йдеться у звіті поліції.
Крім того, під час фанатських зіткнень було поранено одного з правоохоронців від кинутого каміння.