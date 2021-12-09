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Перед матчем "Бенфіка" – "Динамо" відбулися жорстки зіткнення фанів: 12 поранених та 54 заарештованих

Поранено також одного поліцейського.

Напередодні "Динамо" безславно завершило єврокубкову кампанію, програвши в черговий раз із "сухим рахунком" у Лізі чемпіонів, цього разу в Лісабоні "Бенфіці" – 0:2.

Фото: twitter

Напередодні матчу, неподалік стадіону "Да Луш" відбулися запеклі зіткнення між фанатськими угрупованнями португальського та українського клубів, повідомляє CNN Portugal.

В результаті, щонайменше 12 людей було госпіталізовано та 54 заарештовано.

За повідомленням заступника комісара місцевої поліції Лаури Бічейро правоохоронці були змушені вступити у боротьбу протиборчих угруповань, однак були зустрінуті камінням, пляшками та фаєрами, що змусило поліцію вдатися до засобів примусу, включаючи 17 пострілів у повітря.

Уточнюється, що всі поранені дістали легкі травми – від проблем із утрудненим диханням до незначних травм верхніх та нижніх кінцівок.

Поліція вже допитала затриманих із метою з'ясування причини запеклих сутичок між фанатами.

З того, що було підтверджено під час слідства, було виявлено доказ, що вказує на те, що зустріч між різними фанатськими групами була заздалегідь організована, йдеться у звіті поліції.

Крім того, під час фанатських зіткнень було поранено одного з правоохоронців від кинутого каміння.

Григорій МухінГригорій Мухін
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